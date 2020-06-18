Пункты проведения ЕГЭ обеспечат масками и антисептиками

Москва, 18 июня. Региональные власти обеспечат пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На плечи родителей эти расходы не лягут… Все это ложится на региональные органы управления», — заверил он, отвечая на соответствующий вопрос во время горячей линии.

Ранее глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что во время сдачи ЕГЭ выпускник будет без средств индивидуальной защиты, однако до входа в аудиторию он должен дойти в маске и перчатках. Музаев​​​​ объяснил, что учащийся может при желании сдавать экзамен в маске и перчатках, хотя региональный оперштаб не принимал решения о необходимости ношения средств защиты.

Министерство просвещения России утвердило расписание проведения ЕГЭ в 2020 году. Первый экзамен состоится 3 июля — выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. Сдача русского языка состоится 6 и 7 июля, 10 июля школьники будут писать ЕГЭ по математике профильного уровня. Историю и физику ученики будут сдавать 13 июля, обществознание и химию — 16 июля, иностранные языки — 20 июля, 22 и 23 июля — сдача раздела «Говорение» по иностранному языку.