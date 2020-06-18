Ученые усомнились в устойчивости антител к коронавирусу

Москва, 18 июня. Ученые усомнились в важности появления иммунитета к коронавирусу из-за неустойчивости антител, соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.org.

Ученые из Китая и США изучили появление иммунитета к коронавирусу у медиков из Ухани, где произошла вспышка инфекции. Медики контактировали с пациентами на ранней стадии заболевания.

Специалисты выяснили, что только у 4% из 23 тысяч медиков имелись антитела к коронавирусу, при этом доля переболевших составляла 25%.

«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — заключили эксперты.

Ученые пришли к выводу, что в 10% случаев антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 июня, в мире заразились коронавирусом 8,4 млн человек. Число погибших превысило 451 тысяч человек.

Ранее китайские ученые назвали три главных симптома COVID-19 у детей. Основными симптомами наличия коронавирусной инфекции у детей являются лихорадка, диарея и рвота. Соответствующие данные показало исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.