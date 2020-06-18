Депутат Сейма рассказал, как Латвия становится «неуютной» для русских

Русскоязычное население в Латвии чувствует себя очень неуютно. Власти страны стремятся изъять все, что напоминает людям о связи с Родиной. Об этом заявил глава партии «Согласие» в Сейме (парламенте) Латвии Янис Урбанович. Политик прокомментировал Федеральному агентству новостей инициативы латвийских властей законодательно ограничить русскоязычное телевещание и запретить использование георгиевской ленты.

Напомним, 11 июня Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону об электронных СМИ о языковых квотах на телевидении. Таким образом, в каждом пакете телеканалов 80% программ должно быть на языках ЕС. Доля русскоязычного вещания будет принудительно снижена до 20%.

Ранее, 3 июня комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила поправки, предусматривающие запрет на использование георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий. Генеральный секретарь Нацблока Райвис Зелтитс (один из авторов поправок) аргументировал инициативу тем, что Россия широко использует георгиевскую ленту в своей пропаганде, и этот символ «стал объединяющим знаком отличия для тех людей, которые живут в поле пропаганды России и желают территориального расширения России до границ бывшего СССР». Законопроект вступит в силу после того, как в трех чтениях его примет Сейм, а после — утвердит президент Латвии.

«Цель этих инициатив легко угадывается — изъять все русское из обихода, из СМИ, что напоминает связь большой части населения с Родиной. Изъять, забыть, ассимилировать. Вообще в Латвии все русское очень кому-то мешает», — заявил в беседе с ФАН латвийский политик Янис Урбанович.

Русскоязычное население чувствует себя в Латвии как в гостях, государство в прямом смысле чинит на их пути неудобства, утверждает политик.

«Отношение к себе они чувствуют определенное, поэтому из страны уезжает больше представителей русских семей или где говорят преимущественно на русском. Они себя в Латвии чувствуют очень не уютно. Выдавливается русский дух. Это дополнительный стимул менять место проживания. А президент Эгился Левитс не только поддерживает, он является главным инициатором, он глашатай ассимиляции», — подчеркнул Янис Урбанович.

Политик напомнил, что в Латвии по-прежнему большое количество неграждан. Этот статус появился в 1991 году, когда по решению Верховного Совета Латвийской Республики гражданство независимой Латвии получили только те, кто проживал в стране до 17 июня 1940 года, а также их потомки. Хотя изначально заявлялось, что статус будет временным, он существует и по сей день, причем неграждане составляют более десяти процентов населения Латвии. На неграждан наложены десятки ограничений в сфере политических, трудовых и социальных прав.

«Среди законодательно закрепленных, обозначенных «чужими» граждан около 90% — это русские люди», — обратил внимание Урбанович.

Примечательно, что, несмотря на различные ограничения, современные латыши смирились с положением дел в стране и не хотят ничего менять, хотя и обладают избирательным правом, могут сменить правительство и Сейм, в котором даже так называемые оппозиционные силы по сути состязаются в национализме с правящей партией, главный лозунг которой «Латышская страна для латышей».

«У нас нет традиции устраивать бурные протесты. Они все остались в 90-х. Сейчас весь этот процесс: социальный, этнический, да любой — это билет в один конец. Мне кажется, власть хотела бы дождаться протестов, чтобы их унять, а протестовать некому — мы демографически очень упали. Нас никогда так мало не было (население Латвии в 1991 году составляло 2,6 млн., в 2019 году — 1,9 млн.— Прим. ФАН). Хотя градус горечи, озлобленности достаточно большой, если пообщаться с людьми. Население понимает, что уже ничего другого, кроме программы этнической чистоты, правительство не предложит. Вступить во все возможные союзы, подальше отгородиться от России и этническая чистка населения — вот и все», — констатировал Янис Урбанович.

Прокомментировал депутат и инициативу латвийских властей запретить носить георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях, а также на собраниях, шествиях и пикетах. Законопроект только рассматривается в парламенте. За нарушение предусмотрен штраф в сотни евро. Напомним, ранее однопалатный парламент Латвии фактически приравнял советские символы к нацистским и запретил появляться на публичных мероприятиях в форменной одежде различных военных ведомств СССР и его республик, в том числе стилизованной. Было запрещено использование отдельных элементов форменной одежды — опознавательных знаков, кокард и погон. Также были запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик, а также такие символы, как пятиконечная звезда, серп и молот.

«Инициаторы запрета георгиевской ленты ссылаются на известные события на Украине, начавшиеся в 2014 году. Что это, якобы, иной символ, который символизирует не доблесть, а что-то нехорошее. За георгиевскую ленту раньше не штрафовали, но очень хочется властям это сделать. Стараются всячески с этим бороться — с символами, дорогими для русского человека. Рига в свое время была знаменита — нигде, кроме Москвы, так широко не праздновали 9 Мая: шествием, митингами, концертами», — обратил внимание глава партии «Согласие» Янис Урбанович.

Ранее о притеснении и преследовании русских в Латвии рассказал латвийский общественный деятель Александр Гапоненко, а один из лидеров латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс заявил, что намерен бороться с ограничением русскоязычных каналов в республике.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие считаются иностранными.

Напомним, в 2019 году в Латвии была запущена реформа образования, которая предполагает переход всех школ на латышский язык. Реформу в учебных заведениях национальных меньшинств предполагается завершить к 2021–2022 учебному году. Русскоязычное население Латвии восприняло реформу крайне негативно. МИД России регулярно привлекает внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.