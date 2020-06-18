Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая

Пекин, 18 июня. Наушник AirPods взорвался прямо в ухе у 23-летнего жителя Китая в тот момент, когда он говорил по телефону. Об этом пишет портал GizmoChina.

Рассказ о происшествии был опубликован в китайской социальной сети Weibo. Инцидент произошел еще 19 мая в городе Чжэнчжоу. В течение двух дней пострадавшего китайца лечили противовоспалительными препаратами, однако и после терапии он жаловался на боль в ухе и проблемы со слухом. При повторном посещении медики обнаружили в правом ухе мужчины следы кровотечения, а также припухлость и трещину в хряще.

Кроме того, в китайских соцсетях был опубликован снимок взорвавшегося наушника. На фотографии заметно, что устройство растрескалось, но следов обугливания на нем нет.

Уточняется, что житель КНР приобрел наушники за 180 долларов в одном из дилерских магазинов Apple. Устройство уже направили на экспертизу для выявления причин произошедшего. Если будет установлено, что AirPods имели брак, пострадавший китаец получит компенсацию в соответствии с местным законодательством.

Напомним, беспроводные наушники AirPods были представлены корпорацией Apple осенью 2016 года. В октябре прошлого года производитель «яблочной» техники презентовал новую версию Bluetooth-гарнитуры — AirPods Pro. Обновленные наушники отличаются функцией активного шумоподавления.