Комитет Совфеда не поддержал идею сократить новогодние праздники в 2021 году

Москва, 18 июня. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству выступил против идеи сокращения новогодних праздников в 2021 году. Об этом рассказал его председатель Андрей Клишас.

С таким предложением выступил ранее сенатор Андрей Кутепов. По его мнению, мера пойдет на пользу российской экономике, поскольку будет компенсирован простой предприятий из-за пандемии коронавируса.

Клишас объяснил, что комитет не поддержал сокращение каникул, поскольку речь идет об ограничении конституционных прав на отдых и нарушении установленных законодательством гарантий.

Член Совфеда подчеркнул, что нерабочие дни, введенные из-за распространения инфекции, неравноценны новогодним праздничным.

«Устанавливает дифференцированное правовое регулирование в отношении тех работников, которые продолжали осуществлять свою трудовую деятельность, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости», — констатировал Клишас.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зафиксировано около 561 тысячи случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 313 тысяч пациентов выздоровели

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Регионы стали смягчать введенные из-за пандемии ограничительные меры. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.