Трамп назвал Болтона «злобным дураком» из-за фейков и лжи в его мемуарах

Вашингтон, 18 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона и назвал его «злобным дураком, который хотел только воевать».

Глава Белого дома прокомментировал выход книги Болтона. Президент США заявил, что мемуары Болтона состоят из лжи и фейковых историй.

«Чрезвычайно нудная» (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп отмечал, что Болтон включил в свою книгу The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: Воспоминания о Белом доме») секретную информацию, чем нарушил закон. Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона из-за секретного содержания. Белый дом потребовал уничтожить уже напечатанные экземпляры и запретить утечку в СМИ.

В СМИ появились некоторые отрывки из книги. Как сообщила New York Times со ссылкой на книгу Болтона, Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Президент США объяснил это тем, что помощник стал чаще ошибаться. Агентство Associated Press в ноябре 2019 года сообщило о планах Болтона написать и издать книгу на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным издания, гонорар бывшего помощника Трампа составит 2 млн долларов.