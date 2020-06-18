В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 18 июня. В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 18 июня, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1040 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 667 новых пациентов. В Ханты-Мансийском АО зарегистрировано 243 новых случая коронавируса, в Нижегородской области — 233. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 231 пациента за сутки. Среди выявленных за минувшие 24 часа случаев заражения 31,5% определены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Скончались от коронавируса 7 660 человек, 182 за минувшие сутки.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (210785), Московской области (52083), Петербурге (21506) и Нижегородской области (14881).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 июня, в мире заразились коронавирусом 8,4 млн человек. Число погибших превысило 451 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ряд отечественных вакцин от коронавируса могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель.