Казаки помогут полиции в охране избирательных участков в день голосования по поправкам

Москва, 18 июня. Представители российского казачества примут участие в охране общественного порядка на избирательных участках в день голосования по поправкам в конституцию. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, казаки не только помогут полиции, но и предстанут также в качестве членов избирательных комиссий, а также наблюдателей.

«Казаки являются добровольными волонтерами с тем, чтобы в период с 25 июня по 1 июля голосование прошло без сбоев, провокаций и иных правонарушений. Тысячи казаков будут помогать правоохранителям в эти дни на всей территории России», — пояснил Водолацкий в интервью «Парламентской газете».

До конца года должен быть доработан проект закона «О развитии российского казачества». Политик рассказал, что новый закон даст казачьим обществам дополнительные возможности и «должен призвать казаков к объединению».

«Так получилось, что в свое время произошло разделение казаков. Одни стали членами казачьих обществ, внесенных в государственных реестр, и приняли на себя обязанность несения государственной службы. Другие казаки создали общественные организации и объединения», — уточнил Водолацкий.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона затронут многие сферы, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по охране исторического наследия.