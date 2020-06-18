Суд заочно арестовал подозреваемого в нападении на российский центр культуры в Киеве

Москва, 18 июня. Гражданин РФ Михаил Агафонов заочно арестован по подозрению в нападении на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, СК уже предъявил обвинения по делу пятерым гражданам Украины. Фигуранты также заочно арестованы и объявлены в розыск.

«По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован», — сообщила Петренко.

Нападение на РЦНК произошло в феврале 2018 года. Члены украинских националистических организаций, возглавляемые Николаем Коханивским, забросали фасад здания камнями, повредили двери и окна, причинив дипломатическому учреждению значительный материальный ущерб.

Позднее стало известно, что россиянин Михаил Агафонов обвиняется по статье УК РФ «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».