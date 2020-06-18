На портале Госуслуг запустили раздел о профилактике домашнего насилия

На портале Госуслуг появилась информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия. Соответствующий раздел был создан в рамках исполнения Минкомсвязью России поручения заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На тематической странице портала размещены контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности, за психологической и иной поддержкой. Также в разделе есть памятки о действиях в случае возникновения кризисных ситуаций.

Отметим, ранее к Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, которые рассказали о росте жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции. По мнению парламентариев, необходимо срочно утвердить меры по защите пострадавших.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — это единственное министерство, которое откликнулось на нашу просьбу о принятии экстренных мер в связи с «пандемией» домашнего насилия в России. Работу над содержанием информационной страницы, в частности, проводила Людмила Бокова — заместитель министра Минкомсвязи, экс-сенатор, член рабочей группы по разработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в консультации с адвокатом – координатором «Консорциума женских неправительственных объединений», — рассказала ФАН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она положительно оценила появление на портале Госуслуг памятки с номерами государственных и социальных служб, куда можно обратиться и сообщить о противоправных действиях, попросить о психологической и иной помощи, а также номера телефонов и адреса кризисных центров. При этом, по мнению депутата, такие пособия «должны быть доступны для ознакомления всем и везде, начиная от отделов полиции до медицинских организаций».

«Создание такого раздела — это маленький шаг в гигантской борьбе за жертв домашнего насилия и за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, о харассменте и о гендерном равенстве. Это все взаимосвязано, поскольку одна и та же группа над ними работает. Некоторые инициативы уже готовы, другие дорабатываются при чудовищном сопротивлении одних и тех же людей», — сказала она.

Пушкина также рассказала, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, разработанный в Госдуме, уже готов к вынесению для обсуждения на первом чтении.

«Есть надежда, что мы все-таки сделаем правильные выводы из печального опыта самоизоляции. Мой принцип: «Делай, что должен, и будь, что будет». А еще я оптимистка и уверена, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы действуем в интересах общества, а общество рано или поздно своего добьется», — сказала парламентарий.

Напомним, ранее в среду генпрокурор России Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации заявил, что Генпрокуратура посвятит проблеме домашнего насилия отдельное совещание. По его словам, координационное совещание руководителей правоохранительных органов может состояться в ближайшее время. При этом Краснов не стал приводить статистических данных, говорящих о масштабах проблемы насилия в семьях.