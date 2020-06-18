Генпрокуратура РФ поручила проверить клонов сайта голосования по поправкам в конституцию

Москва, 18 июня. Генеральная прокуратура России поручила проверить деятельность клонов сайта голосования по поправкам в конституцию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Поручение адресовано прокуратуре Москвы.

«Проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России», — говорится в сообщении.

По результатам проверки решат вопрос о принятии мер по устранению нарушений. Речь идет о блокировке интернет-ресурсов и привлечению виновных лиц к ответственности.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ собирались провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изменения основного закона страны еще в январе, во время послания Федеральному собранию. Поправки в Конституцию России вступят в силу только после всенародного голосования и в том случае, если их поддержит большинство граждан.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подчеркнул, что предложенные поправки к конституции подтверждают, что в России развивается концепция социального государства.