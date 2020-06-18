Хазин о налоге на богатых: Максимально разозлят людей при минимальном эффекте для бюджета

Известный экономист, политолог, публицист Михаил Хазин скептически отнесся к идее ввести в России «налог для богатых», отказавшись от плоской шкалы налогообложения в 13%. Сомнения, что такая рискованная мера даст серьезный экономический эффект, высказывают и другие экономисты.

Ранее в СМИ появилась информация, что в правительстве РФ обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами, подняв ее до 15% для граждан, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год.

Экономист Михаил Хазин опасается, что такая мера не даст желаемого эффекта, но разозлит ту часть российских граждан, которую принято относить к среднему классу. На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей, почему сейчас вновь поднята тема с отказом от плоской шкалы подоходного налога, Хазин ответил так:

«Денег нет».

На вопрос, удастся ли, на его взгляд, осуществить это решение, и даст ли оно эффект, на который рассчитывают, экономист ответил:

«Не знаю. Зная наше правительство, могу предположить, что они все сделают наихудшим образом с точки зрения экономики, максимальным образом разозлят людей и добьются минимального эффекта для бюджета».

На вопрос, есть ли какой-то другой вариант пополнения бюджета, без введения «налога на богатых», Михаил Хазин дал следующий ответ:

«Вы сначала определитесь, какая у вас экономическая политика. Если у вас экономическая политика, что вам не нужен экономический рост, тогда совершенно непонятно, для чего собирать налоги. А если, соответственно, в отсутствие экономического роста вы хотите усиливать социальную политику, то есть расходную часть бюджета, то ничего кроме ужас-ужас-ужас не получится».

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на источники в правительстве, планируемое повышение ставки НДФЛ затронет не более одного процента россиян, но при этом, как рассчитывают авторы идеи, принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые предполагается направить на борьбу с бедностью.

План повысить ставку НДФЛ уже поддержали представители фракции «Единая Россия» в Госдуме. Первый замглавы думской фракции Андрей Исаев заявил, что ЕР поддерживает увеличение подоходного налога для богатых при условии снижения его для малообеспеченных граждан, сообщает РИА Новости.

В поддержку этого предложения в своем Telegram-канале горячо выступил член этой же фракции в Госдуме, известный журналист Евгений Примаков.

«Люди со сверхдоходами должны платить больший подоходный налог. Это аксиоматика, — написал он. — Речь не идет о том, чтобы их разорять: пусть это будет 15—17% вместо 13%, это все равно ниже, чем всюду в соседнем ЕС. <…>. Это не будет ударом по «среднему классу», не дай бог. Речь идет только о людях по-настоящему богатых. Очень надеюсь, что наконец-то это решение будет принято».

По мнению Примакова, принятие такого решения будет означать, «что власть опирается на народ, а не на состоятельный бомонд».

«И в этой ситуации бомонду лучше бы умерить свой энтузиазм», — резюмирует Евгений Примаков.

Для большинства граждан России с момента вступления в силу части второй Налогового кодекса РФ в 2001 году основной ставкой НДФЛ (подоходного налога) является ставка в 13%. Это один из самых низких показателей в Европе, где в большинстве стран действует так называемая прогрессивная шкала налогообложения (в зависимости от величины доходов).