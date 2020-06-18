Британская телеведущая удивила поклонников, надев бюстгальтер

Лондон, 18 июня. Британская телеведущая и актриса Аманда Холден поразила поклонников снимком, опубликованным на ее странице в Instagram. Фанаты звезды удивились, что она надела нижнее белье под футболку.

Ранее 49-летняя Холден неоднократно появлялась на публике в обтягивающих нарядах и без бюстгальтера. Например, 10 июня телеведущая предстала перед поклонниками в облегающем платье Zara — Холден прошлась в провокационном наряде по улицам Лондона.

«Я бы накинула пиджак, если бы мои соски так торчали», — прокомментировала тогда внешний вид звезды одна из фанаток.

На это раз Аманда Холден сфотографировалась в голубой плиссированной юбке, белой футболке и белых кедах с серебристыми вставками. Поклонники были удивлены, заметив бюстгальтер под одеждой телеведущей.

«Невероятно, ты надела бюстгальтер!» — написал пользователь Instagram с ником connellmatt3.

«Я подумала то же самое», — ответила ему little.loulabell.

«Надела бюстгальтер на этот раз, я смотрю», — прокомментировал chrisbrown2047, сопроводив текст смеющимся смайликом.

«Ты правда надела бюстгальтер, или мне кажется?» — цитирует одного из подписчиков Холден KP.RU.