Сирия новости 18 июня 12.30: бои между SDF и протурецкой СНА в Ракке, боевики не дают учащимся школ попасть на экзамены в Хаму

Сирия, 17 июня. Б оевики Сирийской национальной армии (СНА) в Ракке атаковали позиции боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировал три нарушения режима прекращения огня в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Боевики Сирийской национальной армии (СНА): атаковали из артиллерии боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в Ракке.

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС): зафиксировал три случая нарушения режима прекращения огня в Алеппо

Провинция Алеппо

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщает, что российской частью представительства совместной комиссии РФ и Турции по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за минувшие сутки зафиксировано три факта открытия огня в провинции Алеппо.

Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в той же провинции.

Провинция Ракка

Источник в сети Twitter ( huseyinbozan) сообщает, что п оддерживаемые Турцией боевики Сирийской национальной армии (СНА) из артиллерии атаковали позиции курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF) в деревне Кизали, к западу от Тель-Абьяда. О количестве потерь не сообщается.

В контролируемой SDF деревне Джейдет Кахит накануне прошли демонстрации, участники которых требовали повышения уровня жизни, выражая недовольство политикой курдских боевиков. Подконтрольная SDF местная администрация никак не отреагировала на митинги.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA сообщает, что четвертый день подряд террористические группы не позволяют более 2600 учащимся попасть в Хаму через гуманитарный коридор в городе Тарнаба, который расположен в Идлибе. Из-за этого они не могут сдать экзамены и получить аттестаты.