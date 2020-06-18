Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Автоэксперты назвали основные ошибки при проверке уровня масла

55
0 Оставить комментарий

Автоэксперты назвали основные ошибки при проверке уровня масла

Москва, 18 июня. Автоэксперты назвали основные ошибки, которые владельцы машин совершают при проверке уровня масла. Они напомнили, что неправильное обращение может привести к поломке двигателя.

По их словам, не следует замерять уровень масла на холодном двигателе. Дело в том что при нагревании жидкости имеют свойства расширяться. Показатель при проверке уровня «на холодную» будет занижен, а поэтому автолюбитель решит долить масла. После прогрева оно расширится так, что под избыточным давлением сальники и прокладки дадут течь, объяснили специалисты.

Кроме того, они порекомендовали после того, как двигатель прогрелся, не тянуть за щуп сразу, а дать постоять пять или десять минут. Тогда масло стечет обратно в поддон. Иначе водитель рискует увидеть на щупе минимальный уровень смазки и получит неверные показатели.

Автоэксперты назвали основные ошибки при проверке уровня масла

Автоэксперты заметили, что для точных показателей необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Она должна быть горизонтальной и не иметь уклона, иначе в замере будет ошибка. Лучше всего, по их словам, проводить измерения на хорошо заасфальтированной площадке.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта России Евгению Дитриху предложение снизить транспортный налог в 2020 году на 25%.

Новости партнеров

Источник: АвтоВзгляд
Новости партнеров