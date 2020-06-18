Автоэксперты назвали основные ошибки при проверке уровня масла

Москва, 18 июня. Автоэксперты назвали основные ошибки, которые владельцы машин совершают при проверке уровня масла. Они напомнили, что неправильное обращение может привести к поломке двигателя.

По их словам, не следует замерять уровень масла на холодном двигателе. Дело в том что при нагревании жидкости имеют свойства расширяться. Показатель при проверке уровня «на холодную» будет занижен, а поэтому автолюбитель решит долить масла. После прогрева оно расширится так, что под избыточным давлением сальники и прокладки дадут течь, объяснили специалисты.

Кроме того, они порекомендовали после того, как двигатель прогрелся, не тянуть за щуп сразу, а дать постоять пять или десять минут. Тогда масло стечет обратно в поддон. Иначе водитель рискует увидеть на щупе минимальный уровень смазки и получит неверные показатели.

Автоэксперты заметили, что для точных показателей необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Она должна быть горизонтальной и не иметь уклона, иначе в замере будет ошибка. Лучше всего, по их словам, проводить измерения на хорошо заасфальтированной площадке.

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