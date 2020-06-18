Общественные места закроют в шести городах Казахстана

Нур-Султан, 18 июня. Правительство Казахстана введет дополнительные ограничения 20-21 июня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В шести крупнейших городах республики закроют общественные места.

«По городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводятся ограничения на работу общественного транспорта, объекты общественного питания будут работать только на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования.

Ранее стало известно, что у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли коронавирус. Первый президент республики находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Всего в Казахстане выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 100 человек скончались.