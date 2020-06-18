Более 60% россиян хотели бы получить новое образование

Москва, 18 июня. Новое образование хотели бы получить 68% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам опроса, 46% респондентов заявили, что хотели бы получить новое образование, чтобы освоить другую профессию. Усовершенствовать свои навыки в имеющейся профессии хотели бы 22% россиян.

Треть выразивших желание получить новое образование готовы поступить в вузы на заочное отделение, очную форму обучения выбрали бы 17% респондентов. Кроме того, 29% опрошенных хотели бы получить навыки на тренингах специалистов, образованию в онлайн-университетах отдают предпочтение 18% россиян, пишет RT.

Каждый пятый россиянин не заинтересован в получении нового образования, 12% сообщили, что уже получили дополнительное образование.

Участие в опросе принимали 2,1 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров дал совет российским выпускникам. Захаров рекомендовал при принятии решения о дальнейшем образовании следует обращать внимание только на первые 50 вузов из российского топа, чтобы в дальнейшем получить перспективы работы в профессии.