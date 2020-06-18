Запрещенный в служении Кураев отреагировал на «захват» монастыря схиигуменом Сергием

Протодиакон Андрей Кураев, временно запрещенный в священнослужении, отреагировал на скандал с «захватом» монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова). По его словам, подобная ситуация является классической в истории церкви. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области по просьбе Романова стали круглосуточно дежурить казаки, а сам он фактически отстранил от управления игуменью Варвару (Крыгину).

Протодиакон Андрей Кураев, временно запрещенный в священнослужении, прокомментировал разгорающийся на Урале скандал.

«Если почитать сборники древних церковных правил, монахи — это полюс зла. На соборы собираются епископы — элита, а монахи — это те, кто их не слушает, это угроза. Это люди, у которых альтернативный авторитет. Совершенно точная ситуация сегодня на Урале с Романовым — альтернативный авторитет, неподчиняющийся. Практически все упоминания о монахах в сборниках церковных канонов носят негативный характер: им что-то запрещается. Например, появляться в городах или проповедовать. Сегодня эта классическая коллизия появилась», — сказал Андрей Кураев в комментарии ФАН.

Сам схиигумен Сергий заявлял, что обвинения в «захвате» в его адрес звучат «странно», так как он строил этот монастырь вместе с настоятельницей почти 20 лет и принимал активное участие в его жизни.

«Вопрос очень непростой: какое отношение имеет епархия к этому монастырю? Она туда ни копейки не вложила. Тот же Сергий Романов собирал людей, спонсоров. Епархия, что называется, на все готовое пришла туда. Так что вопрос непростой. Кроме того, я не знаю, как они юридически зарегистрированы <…>, это очень важно в этой ситуации», — объяснил Андрей Кураев.

Монашество зародилось в IV веке как своего рода протест против установившихся церковных порядков, добавил протодиакон. По его мнению, история с Сергием Романовым — проявление традиционной проблемы церкви. Кураев добавил, что с наслаждением наблюдает за церковной коллизией на Урале.

«Мне очень несимпатичен Сергий Романов и его идеология, но при этом хочу напомнить, что это достаточно традиционная ситуация, которую имперская церковь пробовала приглушить. <…> Кстати говоря, община Серафима Саровского не носила официальный характер, была создана против правил. Церковные правила запрещают монаху создавать женский монастырь. В этом смысле и община Сергия Романова антиканонична. Как человек со вкусом к истории я получаю определенное наслаждение от того, что традиционные проблемы и коллизии возрождаются на наших глазах», — сказал Андрей Кураев.

При этом, добавил он, схиигумен Сергий должен понимать, какими последствиями ему может грозить его поступок.