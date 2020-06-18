Россияне больше всего доверяют ФСБ и Генпрокуратуре в борьбе с коррупцией

Москва, 18 июня. Большинство россиян сильнее всего доверяют в вопросах борьбы с коррупцией Генпрокуратуре и ФСБ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, итоги которого были представлены в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.

«Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре, меньше всего — МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий)», — указано в документе.

Также более 50% респондентов отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции. Еще 80% опрошенных готовы отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с коррупцией.

Кроме того, около 87% участников опроса одобрили антикоррупционную государственную политику. При этом 86% этих респондентов считают, что меры, направленные на борьбу с коррупцией, необходимо ужесточать.

Опрос проводился в 2019 году Генпрокуратурой РФ во взаимодействии с правоохранительными органами, Федеральной службой государственной статистики, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фондом «Общественное мнение» и при содействии уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В рамках исследования были опрошены свыше 38 тысяч россиян. Респондентами стали не только граждане, но и представители бизнес-сообществ.

Ранее Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы России. В первую тройку попали Мордовия, Чувашия и Камчатка.