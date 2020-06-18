В Кабмине РФ опровергли сообщения о введении налога для богатых

Москва, 18 июня. Правительство России не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для граждан с высоким доходом. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

«Этот вопрос не обсуждается», — опровергли в пресс-службе сообщения СМИ.

Ранее журнал Forbes заявил, что власти России якобы задумались над идеей ввести в стране налог для богатых граждан. В качестве приоритетного варианта «рассматривается» введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщило издание со ссылкой на источники. По его информации, инициатива ввести такой налог появилась еще зимой, но сейчас приобрела особую актуальность на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.