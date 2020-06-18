В Госдуме тихо готовится революция венчурного финансирования в России

Законопроект о венчурном финансировании государственного капитала готов к принятию Госдумой во втором чтении, сообщают источники ФАН. 15 июня письма с поправками от профильных думских комитетов поступили спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Со стороны Министерства экономического развития РФ законопроект курирует замминистра Минэкономразвится Оксана Тарасенко — специалист с референсом государственной деятельности во внешнеэкономической сфере и управления зарубежной собственностью Росимущества.

Почему новый закон так важен

Трудолюбивый и одаренный ученый будет активнее, если родная отечественная наука даст ему возможность зарабатывать, разрешив участвовать в бизнес-проектах на базе совместных интеллектуальных разработок. В новом документе видно, что власть это понимает.

Месяц назад, предваряя обсуждение законопроекта в первом чтении, председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов процитировал нобелевского лауреата Петра Капицу:

«Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать».

Отсутствие правовой связи между госбюджетом и рискованными инвестициями без специального регулирования делает невозможным активное финансирование стартапов государством. В случае задержки разработки профинансированного чиновниками проекта в любой сфере науки, — будь то унификация средств ремонта военного оборудования или разработка лекарства от рака — вложивший в него деньги инвестор подвергается реальному риску уголовного преследования с тяжкими санкциями за растрату. А понимание признаков эффективности свое у каждой государственной структуры. Поэтому выгоднее и безопаснее бездействовать и не инвестировать.

Принятие законопроекта № 929579-7 исправляет ситуацию и внедряет единые для всех правила оценки вложения государственных денег в высокоинтеллектуальную экономику при частно-государственном сотрудничестве. Так, появятся федеральные правила оценки эффективности государственного инвестирования и аудита процесса предоставления венчурного финансирования, критерии финансирования стартапов государством, методы управления рисками и правила оценки.

Какие виды венчурного финансирования существуют сейчас

Venture — слово из английского языка, обозначающее рискованное начинание. Венчурное финансирование — это помощь в развитии определенного бизнес-проекта путем предоставления денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или пакет акций.

Такое рисковое финансирование подразумевает вложение инвестором стоимостных активов без залогового обеспечения. Оно возможно путем выкупа доли участия в компании или предоставления инвестиционного кредита. Кредит, как правило, выдается без платы за его пользование или с оплатой по ставке LIBOR, EONIA, CDOR, BBSW + 2-3 п.п. — если компания международная. Или же по ключевой ставке ЦБ РФ, если компания — российская. Часто инвестор выбирает комбинирование двух способов венчурного вложения.

Венчурное финансирование не обязательно направлено на приобретение контрольного пакета акций компании. Это отличает его от других видов стратегического партнерства. Отсутствие полного контроля повышает риски инвестора, но позволяет увеличить спектр вложений в перспективные проекты за счет небольшого финансирования каждого из них.

Какие примеры государственного венчурного финансирования мы знаем

За рубежом теория стартапов исследуется с конца 50-х годов прошлого века. На некоторых рынках за прошедшее время сложились устойчивые обычаи делового оборота в этой сфере. Власти многих стран не боятся стартапов. При наличии квалифицированных кадров венчурное инвестирование выгоднее разработок только за счет бюджета, и мир это понимает.

В мае этого года правительство КНР приняло стратегическое решение об инвестировании в течение пяти лет 1,4 трлн долларов госсредств в развитие технологий с участием частных Alibaba и Huawei. Эти деньги направятся на стартапы в области искусственного интеллекта, связи и беспилотников для того, чтобы обогнать другие страны в технологиях. В январе саудовская Saudi Aramco (компания со стопроцентным участием госкапитала) инвестировала пять млрд долларов в международный блокчейн-стартап.

В России ростки стартапов мы видим во всех регионах. По удачному примеру MIT уже несколько лет венчурное финансирование с опосредованным участием государства существует, помимо общеизвестного ИЦ «Сколково», на базе десятков государственных учреждений науки по всей России: в московском ГТУ им. Н.Э Баумана, питерском ИТМО, новгородском НовГУ, новосибирском НГУ и в Биробиджане. Обычно вузы выступают участниками в доле компаний, использующих их научно-производственную базу и IP. Ряд проектов приносит прибыль. Новый закон снимет суровые ограничения научных госкомпаний в попытках заработать.