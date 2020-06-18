Перебежчики из КНДР: как Ким Чен Ын борется с дезертирами?

В Южной Корее существует интересное ведомство — Министерство по делам национального объединения, чья деятельность направлена на воссоединение Кореи. Одной из функций работников Министерства является учет и оказание помощи северокорейским перебежчикам. По данным ведомства, с января по сентябрь 2019 года в Южную Корею прибыли 771 граждан КНДР, что на 110 человек меньше, чем за этот же период в 2017. Редакция Telegram-канала ДипломатЪ рассказывает, с чем связано такое заметное сокращение числа перебежчиков.

Тенденция к снижению числа перебежчиков наблюдается с 2012 года, когда к власти в Северной Корее пришел Ким Чен Ын.

Так, с 2006 по 2011 год в Южную Корею ежегодно бежали от 2000 до 2900 северокорейцев, однако уже в 2012 году эта цифра упала до 1502.

Несмотря на то, что с момента основания КНДР дезертирство и так рассматривается как серьезное уголовное правонарушение, Ким Чен Ын проявил свой особенный подход к решению этой проблемы.

В начале правления молодого Кима произошла существенная реорганизация личного состава на основных пограничных пунктах с Китаем и Южной Кореей. По всей китайско-корейской границе было установлено большое количество ограждений и камер видеонаблюдения, а вдоль демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи, были поставлены дополнительные минные заграждения. Кроме того, офицеры из северокорейской армии, возглавляющие пограничные пункты, были заменены офицерами из Департамента государственной безопасности КНДР, так как сотрудники ДГБ считаются более неподкупными.

Есть неоднозначное мнение, что помимо укрепления границ, существует еще одна неочевидная причина сокращения количества беженцев — это относительно (очень относительно) стабильный экономический рост в КНДР, который особенно заметен на контрасте с событиями 1990-ых годов, когда страну захлестнула разрушительная волна голода, унесшая до трех миллионов жизней и вынудившая сбежать в Южную Корею рекордно высокое количество человек. По данным Центробанка Южной Кореи, который дает оценку состоянию экономики КНДР, с 2012 года северокорейские валовый национальный доход и объем торговли с горнодобывающей промышленностью несколько увеличились.

Есть и определенные подвижки в туристической сфере, которую власти КНДР пытаются превратить в один из основных источников дохода. По данным Национального туристического управления КНДР, в 2018 году страну посетило более 200 тысяч человек, 90% из которых были китайскими туристами.

Кроме того, существует масштабный туристический проект в восточном прибрежном городе Вонсан, который, по мнению властей КНДР, может стать «многомиллиардной туристической зоной». В Вонсан они планируют инвестировать 197 млн долларов для развития городской инфраструктуры, а еще 123 млн для создания полей для игры в гольф.

Верить во взаимосвязь между «улучшением экономической ситуации» в КНДР и сокращением числа перебежчиков — это личное дело каждого.

Представляется возможным, что их сокращение вызвано более типичными для КНДР причинами, а именно — недовольством населения относительно политики, проводимой молодым Кимом. Южнокорейское издание Daily North Korea, которое освещает вопросы, связанные с КНДР, опираясь на «сеть живущих в КНДР информаторов», утверждает, что с 2017 года силам министерства общественной безопасности КНДР было приказано усилить безопасность на территории памятников и мемориалов, посвященных семье Кимов, так как существует опасность того, что «враждебные элементы» попытаются их уничтожить.

Так, в интервью Daily NK экс-дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявил, что за последние несколько десятилетий в КНДР было «множество антиправительственных выступлений», а «пропасть между режимом Ким Чен Ына и народными массами увеличивается с каждым годом». По мнению товарища Тхэ, являющегося самым высокопоставленным перебежчиком из КНДР, «день икс» для режима Кима может настать в ближайшие десять лет.

Суммируя вышесказанное необходимо отметить и усиление военных провокаций КНДР по отношению к Сеулу — 16 июня власти КНДР взорвали узел связи в городе Кэсон к северу от границы, а после сообщили о возвращении туда солдат и возобновлении военных учений.

Судя по всему, подобными действиями Ким пытается заработать баллы внутриполитической популярности, активно рисуя гражданам КНДР «образ врага» в лице южного соседа, куда периодически граждане пытаются сбежать. Как говорится, никогда такого не было, и вот…