Российский программист Лисов вернулся в Россию из американской тюрьмы. ФАН-ТВ

Москва, 18 июня. Российский программист Станислав Лисов вернулся в Россию из США, где отбывал тюремный срок. В аэропорту Шереметьево в Москве его встречали журналисты и жена. Она специально приехала из Ростова в столицу.

«Планировала сюрприз сделать ему. Встречу в аэропорту именно в Москве, а говорила, что буду в Ростове. Конечно, я очень переживаю и жду. Хочется видеть его эмоции при встрече меня именно здесь, в Москве», — делится с журналистами Дарья Лисова.

Станислава Лисова задержали в январе 2017 году в Испании, после чего экстрадировали в США по запросу ФБР и Интерпола. Программиста обвинили в краже около 850 тысяч долларов из американских банков с помощью хакерской программы, которую он же сам якобы и написал. Также Станиславу вменили попытку провести махинации на сумму свыше 400 млн долларов при помощи чужих банковских карт. В ноябре 2019 года американский суд приговорил Лисова к штрафу в 500 тысяч долларов и четырем годам тюремного заключения. Однако суд засчитал пребывание под стражей в Испании за часть срока.

«Условия содержания отличаются. Меня возили по разным местам в разных тюрьмах, даже за последние недели две был в двух тюрьмах. Поэтому очень-очень разнятся условия. Где-то проще, где-то — нет. Когда летел обратно, конечно, все время думал, когда увижу жену. Только об этом и думал», — рассказывает Станислав Лисов.

Как отметил вице-президент Международного комитета российского подразделения защиты прав человека, специалисты комитета всегда будут поддерживать наших сограждан.

«Со своей стороны, мы будем максимально поддерживать Станислава, но нужно понимать, что сегодня наш гражданин оказался все-таки, наконец-то, дома, но помимо него есть еще большое количество наших граждан, которые ждут экстрадиции в Соединенные Штаты», — сообщает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

После прилета Станислава сразу же поместили на двухнедельный карантин, так как он вернулся из эпидемиологически неблагополучной страны. Всего в США выявлено более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции. Около миллиона человек выздоровели, почти 120 тысяч человек — погибли.