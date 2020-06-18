Королева вступилась за «попавшего под раздачу» Тарзана

Москва, 18 июня. Певица Наташа Королева вступилась за супруга, бодибилдера Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, и заявила, что никакого интервью «с жалобами на жизнь» он не давал.

«Снова мой муж попал под раздачу. Нас с Сережей вечно мотыляют — если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным», — подчеркнула исполнительница.

Королева пожаловалась, что журналистка, которая пыталась взять у ее супруга комментарий, затем переиначила его слова. Тарзан, по ее словам, отказался давать интервью и просто заметил, что артисты, как и все остальные, соблюдают режим самоизоляции, «не работают и не зарабатывают».

«Но журналистка потом так вывернула его слова, что несчастные артистики бедствуют, приплела пенсионеров и врачей — ну, видно, для большего эффекта!» — добавила певица.

Исполнительница заметила, что артистам сейчас действительно непросто, особенно тем, кто трудится в небольших театрах. У нее самой коллектив простаивает больше двух месяцев.

Напомним, что ранее широкий общественный резонанс вызвали слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который рассказал о «бедственном» положении артистов из-за пандемии коронавируса. Продюсеру, которого высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пришлось оправдываться, что он имел в виду не звезд, а начинающих артистов.

Тем не менее перепалка между ним и Шнуровым вылилась в настоящий конфликт. Попытались рассудить знаменитостей участники онлайн-эфира под названием «Голодает ли российский шоу-бизнес?», который провели Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот».