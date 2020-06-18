Почему бюджетники получают разные зарплаты в разных регионах РФ, обсудят в центре «Патриот»

В четверг, 18 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Доходы россиян. Почему за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному».

Одинаковая работа в зависимости от страны и даже региона Российской Федерации оценивается по-разному. Это касается как работы в коммерческом секторе, так и в бюджетных организациях. Например, зарплата у учителя или врача в Твери и Москве существенно отличается, хотя речь идет о соседних регионах.

Один из программных майских указов президента 2012 года требует повышения зарплат работникам соцсферы, но не в абсолютных величинах, а в привязке к уровню средней зарплаты в регионе. Но в разных регионах — разные уровни средней зарплаты.

В конце 2019-го Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителя в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль). А вот средняя зарплата учителя в Твери — 18 965 рублей.

Почему нет равенства в доходах в регионах Российской Федерации?

От чего зависит наша заработная плата?

Какие льготы положены трудящимся россиянам, как о них узнать?

Как повысить свою будущую пенсию?

Как оценивают труд в других странах?

Нужно ли вводить базовый доход в России?

Кто в России может рассчитывать на индексации и дополнительные выплаты?

Надо ли вводить повышенный подоходный налог на богатых?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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