Почему бюджетники получают разные зарплаты в разных регионах РФ, обсудят в центре «Патриот»

В четверг, 18 июня, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Доходы россиян. Почему за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному».
Одинаковая работа в зависимости от страны и даже региона Российской Федерации оценивается по-разному. Это касается как работы в коммерческом секторе, так и в бюджетных организациях. Например, зарплата у учителя или врача в Твери и Москве существенно отличается, хотя речь идет о соседних регионах.
Один из программных майских указов президента 2012 года требует повышения зарплат работникам соцсферы, но не в абсолютных величинах, а в привязке к уровню средней зарплаты в регионе. Но в разных регионах — разные уровни средней зарплаты.
В конце 2019-го Росстат опубликовал данные о разнице оплаты труда учителя в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля. В пятерку лидеров входят Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль). А вот средняя зарплата учителя в Твери — 18 965 рублей.
Почему нет равенства в доходах в регионах Российской Федерации?
От чего зависит наша заработная плата?
Какие льготы положены трудящимся россиянам, как о них узнать?
Как повысить свою будущую пенсию?
Как оценивают труд в других странах?
Нужно ли вводить базовый доход в России?
Кто в России может рассчитывать на индексации и дополнительные выплаты?
Надо ли вводить повышенный подоходный налог на богатых?
На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.
Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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