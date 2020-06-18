Эксперт допустил скорую отмену «крымских санкций»

Симферополь, 18 июня. В странах Евросоюза складываются тенденции, на основании которых можно предположить, что так называемые «крымские санкции» в скором времени будут отменены. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По словам эксперта, некоторые страны Евросоюза, например, Италия, с неохотой участвуют в принятии решений, направленных против России.

«Пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций «не за горами», — сказал Молохов в беседе с РИА Новости.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине в Крыму провели референдум, на котором более 90% жителей полуострова и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. После этого США инициировали введение антироссийских санкций, к которым под давлением Вашингтона присоединились и страны Евросоюза, рискующие понести экономический ущерб.

31 июля 2020 года истекает срок действия экономических секторальных санкций ЕС против РФ. 17 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед палатой депутатов национального парламента в преддверии встречи Европейского совета, призвал обсудить вопрос антироссийских санкций, прежде чем автоматически продлевать ограничения на полгода.