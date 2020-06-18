Роскачество проверит продающееся в стране импортное вино

Москва, 18 июня. Эксперты Роскачества хотят проверить продающееся в России импортное вино и внести его в программу под названием «Винный гид». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Специалисты подготовили аналитический доклад, который показал, что вина из российского винограда сейчас занимают небольшую долю рынка. Теперь Роскачество намерено провести полное исследование, отражающее реальную картину винной полки магазина, с которой ежедневно имеет дело покупатель.

«Роскачество планирует провести анализ не только вина российского производства, но и импортного вина, представленного в России», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению организации, работы над «Винным гидом России» начнутся в июле. Производителям, чья продукция получила низкие оценки в предыдущем исследовании, уделят особое внимание в ходе аудита и закупочной программы 2020 года. Роскачество заверило, что проследит, в полной ли мере производители учли рекомендации по части улучшения вкуса и аромата вин из российского винограда.

Эксперты Роскачества ранее предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от спелости. В качестве примера специалисты привели картофель с зелеными «бочками», где есть растительный гликоалкалоид — солонин, вызывающий головную боль и расстройство желудка.