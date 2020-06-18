На МКС обнаружили источник токсичного бензола. События дня. ФАН-ТВ

Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей, об этом сообщает НАСА. Ранее воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола. Добавим, бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом, он токсичен и канцерогенен. В попытке снизить его уровень в атмосфере будут установлены угольные фильтры в модуле.

С 19 июня в России начнут действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, а также по беременности и родам. По новым правилам при расчете среднего заработка нужно будет использовать МРОТ с учетом районных коэффициентов. Также повысится сумма пособия по уходу за ребенком. Если ранее ежемесячный платеж за первенца составлял 1 500 рублей, за второго — 3 000 рублей. Теперь такая минимальная сумма составляет 6 752 рубля. Отметим, социальные гарантии для россиян предлагается прописать в конституции.

Сроки открытия международного туризма

Международный туризм может возобновиться в третьем квартале текущего года, заявил в интервью RT вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Он отметил, что Россия постоянно находится в контакте с другими странами по возобновлению индустрии.

«По оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в третьем квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ», — сообщил вице-президент АТОР.

На данный момент границы открыты только внутри Евросоюза, внешние границы начнут постепенно открывать с 1 июля. Однако Россия в это список не попала. Ранее в Ростуризме сообщили, что туристическая отрасль в нашей стране полноценно заработает с 1 июля.