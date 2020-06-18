Коронавирус за сутки выявили у 58 жителей Кузбасса

Кемерово, 18 июня. Коронавирус выявили за сутки у 58 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

В Кузбассе выздоровели более 400 человек, медицинскую помощь получают более 700 пациентов. Больше всего заболевших выявили в Новокузнецке (24) и Кемерово (18).

С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 1157 человек, на обсервации находятся более девяти тысяч человек, пишет издание «Газета Кемерова».

Ситуация в регионах с COVID-19 нормализуется. Накануне в РФ было выявлено рекордно низкое количество заболевших с начала мая.

За последние месяцы в разы увеличились траты на медицинские препараты в российских больницах. По сравнению с мартом в апреле закупки увеличились на 40%.

Врачи советуют россиянам не посещать людные места, там угроза распространения вируса выше. Лучше всего выходить на прогулку в парк, когда там безлюдно. Это в утренние часы и вечером.