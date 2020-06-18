Онколог назвал пять главных симптомов рака кишечника

Москва, 18 июня. Тонкая кишка является органом, труднодоступным для диагностики, поэтому долгие годы опухоли в этом месте выявляли только с помощью операций. О том, как распознать рак кишечника, рассказал хирург и онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«Тонкая кишка расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1–3% всех опухолей ЖКТ», — отметил врач.

Среди главных симптомов рака кишечника Карасев назвал тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также примеси крови в стуле. Кроме того, онколог перечислил факторы риска, которые способствуют развитию опухоли. В этот список попали хронические заболевания кишечника, например, болезнь Крона и целиакия, наследственная предрасположенность, полипы тонкой кишки и склонность к употреблению жареной, жирной и копченой пищи, передает URA.RU.

По словам Карасева, при обнаружении рака тонкой кишки на ранних стадиях выживаемость достигается в 80% случаев. При этом онколог предупредил, что бессимптомное развитие часто приводит к тому, что опухоль обнаруживают случайно лишь на последних стадиях.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что кишечная микрофлора играет определяющую роль в развитии колоректального рака, считающегося одним из самых опасных видов онкологического заболевания. Авторы исследования отмечают, что полученные данные имеют значимость для поиска новых способов лечения рака.