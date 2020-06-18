Успенская помогла участнику «Дома-2» с предложением руки и сердца

Москва, 18 июня. Звезда шансона Любовь Успенская приняла участие в съемках шоу «Дом-2» и помогла Илье Яббарову сделать предложение возлюбленной. Своими эмоциями от выступления на проекте певица поделилась с подписчиками в Instagram.

Исполнительница спела хит «К единственному нежному», пока Яббаров делал предложение руки и сердца Анастасии Голд. Выступление Успенской получилось грандиозным, как отметили зрители, а участница проекта дала любимому положительный ответ.

Успенская призналась, что раньше бывала на свадьбах в качестве особо гостя и дарила песни молодоженам. Но на моменте предложения руки и сердца присутствовала впервые.

«Эмоции — безумные! Это невероятное чувство — дарить улыбки, еще и в такой важный момент», — написала она в социальной сети.

При этом далеко не все подписчики певицы остались в восторге от такого выступления. Они сочли, что появление Успенской на проекте «Дом-2» «ниже ее достоинства».

«Безобразие, одним словом», — констатировала nadiusha1640.

Успенская ранее поразила поклонников архивным снимком. На нем она запечатлена с братом и совершенно не похожа на себя нынешнюю. Как заметили фанаты, все дело в пластике — операции сказались на внешности певицы. Некоторых поразило, что естественный цвет волос звезды ― темный.