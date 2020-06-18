Жениху Бузовой пришлось извиняться из-за списка контактов в телефоне

Москва, 18 июня. Блогер и артист Давид Манукян, встречающийся с певицей Ольгой Бузовой, показал список контактов в своем мобильном телефоне. Среди сохраненных номеров оказались имена странных девушек, в том числе стриптизерш и моделей.

Телефонную книгу Манукяну пришлось показать во время участия в YouTube-проекте Антона Шастуна «Контакты». Читая список Манукян сконфузился.

«Алина Таиланд, Алиса Таиланд…» — озвучил жених Бузовой имена из телефонной книги отметив, что в действительности он не знает о ком идет речь.

Оказалось, что большая часть номеров принадлежит моделям, а один из них стриптизерше. Манукян начал публично извиняться и оправдываться перед Бузовой. При этом он отметил, что из-за рода своей деятельности вынужден общаться с большим количеством людей, которых не помнит.

«Моделей много, потому что у меня всегда были съемки. Исключительно, подчеркиваю, родная моя, для съемок. Можно потом пройтись по всем контактам», — сказал он.

Напомним, ранее Манукян рассказал о своем шопинге в ЦУМе. Он опубликовал stories в своем Instagram и рассказал, что приобрел вещей примерно на миллион рублей. По словам Манукяна, он решил поднять себе таким образом настроение.