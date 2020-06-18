Основатель SuperJob дал выпускникам школ советы по выбору вуза

Москва, 18 июня. Выпускникам школ при принятии решения о дальнейшем образовании следует обращать внимание только на первые 50 вузов из российского топа, чтобы в дальнейшем получить перспективы работы в профессии. Таким советом поделился основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.

«Люди наконец осознали, что третьесортное высшее образование или наличие корочки какого-либо вуза из третьей сотни в рейтингах не дает на рынке труда никаких преимуществ», — отметил эксперт.

Захаров подчеркнул, что за некачественное образование родители обычно платят деньги. Кроме того, сам учащийся теряет от четырех до шести лет и затем понимает, что сами по себе «корочки» недорогого коммерческого вуза ничего не значат. Выбор подобного образовательного учреждения Захаров назвал путем наименьшего сопротивления.

Также основатель SuperJob рассказал о мониторинге качества юридического образования в РФ, который провела Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Выяснилось, что только факультеты 50 из 500 вузов могут «как-то считаться» преподающими юриспруденцию.

Кроме того, Захаров отметил, что сейчас существует высокий спрос на специалистов в сфере информационных технологий. Благодаря этому сформировался высокий уровень зарплат, привлекающий все больше молодых людей в область ИТ.

«У нас недопроизводство специалистов в этой сфере в десятки раз. Если на рынок выйдет еще десять по столько же специалистов того качества, которые есть сейчас, то они будут трудоустроены», — подытожил основатель SuperJob.

Ранее эксперты назвали самые популярные профессии среди выпускников 2020 года в России. На первых местах оказались сферы ИТ и здравоохранения.