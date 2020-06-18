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Основатель SuperJob дал выпускникам школ советы по выбору вуза

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Основатель SuperJob дал выпускникам школ советы по выбору вуза

Москва, 18 июня. Выпускникам школ при принятии решения о дальнейшем образовании следует обращать внимание только на первые 50 вузов из российского топа, чтобы в дальнейшем получить перспективы работы в профессии. Таким советом поделился основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.

«Люди наконец осознали, что третьесортное высшее образование или наличие корочки какого-либо вуза из третьей сотни в рейтингах не дает на рынке труда никаких преимуществ», — отметил эксперт.

Захаров подчеркнул, что за некачественное образование родители обычно платят деньги. Кроме того, сам учащийся теряет от четырех до шести лет и затем понимает, что сами по себе «корочки» недорогого коммерческого вуза ничего не значат. Выбор подобного образовательного учреждения Захаров назвал путем наименьшего сопротивления.

Основатель SuperJob дал выпускникам школ советы по выбору вуза

Также основатель SuperJob рассказал о мониторинге качества юридического образования в РФ, который провела Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Выяснилось, что только факультеты 50 из 500 вузов могут «как-то считаться» преподающими юриспруденцию.

Кроме того, Захаров отметил, что сейчас существует высокий спрос на специалистов в сфере информационных технологий. Благодаря этому сформировался высокий уровень зарплат, привлекающий все больше молодых людей в область ИТ.

«У нас недопроизводство специалистов в этой сфере в десятки раз. Если на рынок выйдет еще десять по столько же специалистов того качества, которые есть сейчас, то они будут трудоустроены», — подытожил основатель SuperJob.

Ранее эксперты назвали самые популярные профессии среди выпускников 2020 года в России. На первых местах оказались сферы ИТ и здравоохранения.

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Источник: Пресс-служба сервиса SuperJob
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