Правительству РФ предложили снизить транспортный налог на 25%

Москва, 18 июня. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции транспортный налог в этом году должен быть снижен на 25%. Соответствующее предложение министру транспорта Евгению Дитриху направил депутат Госдумы Василий Власов отметив, что снизить выплаты необходимо для жителей регионов, где был введен режим повышенной готовности.

Парламентарий считает, что данная мера стала бы небольшой экономической поддержкой и справедливой компенсацией для граждан. Ведь многие из них более чем месяц сидели дома и не могли пользоваться автомобилем.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — приводит слова Власова РИА Новости.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) обратился в Госдуму и правительство РФ с предложением ввести дополнительные выплаты для матерей-одиночек и отцов, самостоятельно воспитывающих детей. Как пояснили НРК, данные меры необходимы для поддержания семей, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Как позже Федеральному агентству новостей заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб, государство должно дополнительно поддерживать родителей-одиночек, это поможет им преодолеть самые негативные последствия пандемии. Она также отметила, что приветствует «любые меры, нацеленные на поддержку семей с детьми и тем более в таких случаях, когда семья неполная».