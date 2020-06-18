Российские общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

Москва, 18 июня. В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех построенных домах, а также не проектировать их в новых зданиях. Соответствующее письмо направили министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества.

Как отметил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов в беседе с «Известиями», из-за мусоропроводов в подъездах возникают неприятные запахи и шум, а также появляются грызуны и насекомые. Кроме того, иногда мусоропроводы становятся причиной пожаров.

Еще одна причина, по которой российские общественники предлагают полностью отказаться от мусоропроводов — переход к раздельному сбору отходов. По словам члена центрального совета ВООП Тимура Усманова, наличие мусоропровода в доме полностью исключает возможность переработки мусора. Как считают общественники, если законсервировать все мусоропроводы не удастся, можно разрешить использовать их только для одного вида отходов, передает «Царьград».

Если будет принято решение заварить мусоропроводы, платить за это придется владельцам квартир. Например, в московском регионе за заваривание одной крышки в среднем берут 50 рублей. Таким образом, на консервацию всех мусоропроводов в одном подъезде девятиэтажного дома придется потратить около 500 рублей. При этом авторы инициативы подчеркивают, что, избавившись от мусоропровода, собственники жилья смогут сэкономить на оплате услуг ЖКХ, пишет Deita.ru.

Ранее Минстрой РФ предложил отказаться от мусоропроводов в новых домах. Соответствующие изменения предлагается внести в строительные нормы и правила.