Вашингтон, 18 июня. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал о роспуске НАТО. Конец существования Альянса наступит в случае переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок, считает эксперт.

Он пояснил, что за время руководства страной Трамп фатально ослабил военно-политический блок. О последствиях переизбрания президента также заявила группа международных ученых в ходе недавней конференции в Центре стратегических и международных исследований США.

Дело в том, что военно-политический блок был призван сдерживать «агрессию» России и якобы защищать мировой порядок после окончания Второй мировой войны. Первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмейен в 1952 году так обозначил цель Альянса: «не дать уйти США, не дать войти русским, не дать выйти из-под контроля немцам».

Соответствующее заявление отражает бессмысленные предпосылки НАТО к «защите» Европы, поскольку в середине прошлого века Москва не представляла военной угрозы. Советский Союз лишь к 1970-м года достиг возможностей, которые позволили бы начать наступательные операции. Однако все возможные разрабатываемые планы поражения сил НАТО были лишь ответом на наращивание ядерной мощи.

После падения Берлинской стены и распада СССР мифы о «военной угрозе» испарились и НАТО должен был перестать существовать. Тогда Альянс расширил зону своего владения до границ с Россией, превращаясь в организацию, проектирующую наступательную архитектуру в Европе. Поскольку Альянс не может оправдать свое существование без «российской угрозы», Запад сам создал ряд кризисных ситуаций, сообщает «ПолитРосссия» со ссылкой на RT International.

Кроме того, фраза Исмейена о контроле Германии также является логической ошибкой в существовании НАТО, поскольку именно Альянс стремился разделить Германию и ремилитаризировать Западную Германию.

Соответствующую антисоветскую и антироссийскую пропаганду с проецированием желания СССР оккупировать Западную Европу отрабатывали многие президенты США. Однако Дональд Трамп отказался от данной политики, тем самым подкосив фундамент легитимности, которую НАТО создавал для себя. А учитывая ложные предпосылки, Альянс может рухнуть при переизбрании Трампа, считает эксперт.