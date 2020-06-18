Цискаридзе призвал прекратить нападки на Ефремова

Москва, 18 июня. Танцор Николай Цискаридзе высказался по поводу смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов. Артист балета отметил, что полностью разделяет «праведный гнев» родственников погибшего Сергея Захарова, однако необходимо прекратить «пляски на костях», поскольку судьбу Ефремова должен решить суд. Соответствующее мнение Цискаридзе высказал в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что не является близким другом актера, однако он хорошо знал мать Ефремова, Аллу Покровскую.

«Как человек, который сам прошел страшную необоснованную травлю, знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи», — прокомментировал Цискаридзе.

Артист высказал слова соболезнования родственником Сергея Захарова, однако отметил, что больше не может видеть, как «оступившегося» Ефремова доводят до нехороших решений.

«Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять итак его тяжелое положение», — пояснил танцор.

Напомним, ранее певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Instagram-аккаунте прокомментировала резонансное ДТП. Исполнительница пожалела как предполагаемого виновника ДТП, так и его жертву. Она отметила, что в данной истории «ужасно все и ужасны все».

Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате ДТП скончался водитель грузовика, инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лечения свободы.