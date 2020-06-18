Проведение парада Победы в Москве по достоинству оценили китайские СМИ

Пекин, 18 июня. Проведение традиционного парада Победы в Москве является демонстрацией военной силы России и способом вдохновить жителей страны, которая вышла победительницей из сражения с фашистскими захватчиками. Соответствующее мнение высказали журналисты из Китайской Народной Республики.

Было также отмечено, что данное мероприятие позволяет продемонстрировать не только современной оружие, но и «великие устремления как крупной державы и национальную мощь».

«Для России этот парад — одно из самых важных событий», — приводит слова китайского информационного агентства Xinhua РИА Новости.

Отмечается, что решение провести парад Победы в условиях пандемии коронавирусной инфекции показывает бесстрашие и мужество России.

Напомним, ранее для участия в параде Победы на Красной площади в Москву прибыли военнослужащие из 12 стран. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом. Он также отметил, что большинство из иностранных военнослужащих в понедельник приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино.

Еще на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу должил президенту России Владимиру Путину о том, что военнослужащие и техника готовы к проведению парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году торжественное мероприятие состоится 24 июня.