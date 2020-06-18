В Госдуме предложили запретить банкам «продвигать» кредиты по телефону

Москва, 18 июня. Депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев предложил запретить банкам использовать телефонные звонки для продвижения кредитных продуктов.

Как сообщает RT, в распоряжении которого есть копия письма Сухарева на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в своем обращении депутат указал, что граждане не всегда могут определить, откуда поступает звонок: из банка, микрофинансовой организации или от мошенников.

По мнению Сухарева, злоумышленники могут использовать такие звонки для получения персональных данных граждан — номеров счетов, их пластиковых карт и других. Депутат добавил, что обзвон может вызывать неудобства, когда клиент по телефону систематически получает ненужные ему предложения по оформлению кредита.

«Прошу рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и микрофинансовыми организациями телефонных звонков в адрес граждан для продвижения кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила», — говорится в письме парламентария.

Сухарев подчеркнул, что кредитно-финансовые организации могут использовать широкий ассортимент иных способов информирования клиентов об условиях получения кредитов. Среди таких способов депутат назвал рекламу на радио и телевидении, наружную рекламу, информационные стенды в офисах.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от выбора микрофинансовых кредитных организаций, предлагающих оформить займы в очень короткие сроки. В ведомстве напомнили, что гражданин при обращении за кредитом имеет право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней.