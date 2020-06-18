Сотрудница ПФР обманула многодетных на 12 миллионов рублей

Москва, 18 июня. Сотрудница Пенсионного фонда Светлана Устинова и ее подельница Ульвия Юсифова обманули девять семей на 12 миллионов рублей, передает НТВ.

По данным телеканала, женщины предлагали многодетным семьям получить землю в Анапе как нуждающимся и сообщали, что могут помочь в этом за определенную сумму. Устинова работала в Пенсионном фонде, а Юсифова представлялась чиновницей из местной администрации. Когда преступление вскрылось, против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Средства обманутые граждане передавали через «чиновницу», которая была ключевым звеном в преступной схеме. В списке их жертв — только те, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Это многодетные семьи, родители детей-инвалидов, участники боевых действий.

Устинова, которая имела доступ к базам данных ПФР, искала потенциальных жертв и предлагала им «содействие», после чего в дело вступала Юсифова, которая «обрабатывала» нуждающихся, давая понять, что вправе решать вопросы с выделением земли.

«Она видела моего ребенка-инвалида. Спросила, излечимо ли заболевание, сказала, что у нее есть знакомые врачи, что она будет стараться оформить земельный участок, поскольку хочет помочь семьям с детьми-инвалидами», — рассказала многодетная мать Ирина Фазлыева.

По словам обманутых граждан, преступная схема выглядела правдоподобно, их даже привозили на будущие участки. Оставалось только заплатить. Для кого-то называлась сумма в полмиллиона рублей, кто-то потерял еще больше. После того, как мошенницы, получив деньги, перестали выходить на связь, их жертвы обратились в правоохранительные органы. Злоумышленниц задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы.