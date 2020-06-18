Ливанов оценил реакцию театра «Современник» на ДТП с Ефремовым

Москва, 18 июня. Реакция коллег Михаила Ефремова из театра «Современник», которые написали письмо в поддержку актера, вполне естественна. Соответствующее мнение высказал народный артист РСФСР Василий Ливанов отметив, что актер должен понести наказание в соответствии с законом.

15 июня московский театр «Современник» прервал молчание и опубликовал официальное заявление относительно смертельного ДТП с актером. Коллектив выразил соболезнования семье погибшего в автокатастрофе Сергея Захарова, а также пожелал милосердия и «душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным».

«Поведение его коллег вполне естественно. Они его коллеги, товарищи по жизни, работе. Естественно, они должны реагировать как его товарищи. Но существуют еще общепринятые нормы в обществе. Это трагедия, чудовищная трагедия. Погибает ни в чем не виновный очень хороший человек, судя по всему. Невероятное горе в семье», — прокомментировал письмо «Современника» Ливанов.

Он также отметил, Ефремов должен понести наказание, поскольку необходимо «отвечать по закону». Об этом пишет издание «Правда».

Ефремов 8 июня, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате погиб 58-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала наличие алкоголя и наркотиков в организме актера. По делу о ДТП ему грозит до 12 лет колонии..