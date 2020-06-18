Британские врачи назвали признаки алкоголизма

Лондон, 18 июня. Глава организации Alcohol Change UK Ричард Пайпер назвал считающиеся в Британии безопасными нормы алкоголя и способы борьбы с зависимостью от спиртного.

По словам Пайпера, в Великобритании существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя, он составляет 14 единиц в неделю. Каждая единица равна 10 мл чистого спирта, это примерно 300 мл пива или 25 мл крепкого алкоголя. Так, стандартный бокал вина содержит примерно 1,5 единицы. Врачи предостерегают от употребления всей «нормы» за один раз, единицы рекомендуется «растягивать» на неделю. Потребление большего количества спиртного несет вред здоровью человека.

«Стресс и беспокойство могут послужить триггерами к тому, чтобы начать пить. Они сильно влияют на тех, кто пьет много. Ели добавить то давление, под которым мы оказались в последнее время, то легко понять, почему некоторые люди стали пить больше», — приводит слова Пайпера РИА Новости.

Специалист отметил, что злоупотребление спиртным приводит к целому ряду проблем, поэтому важно контролировать количество выпитого. Это можно делать, к примеру, с помощью специальных приложений для смартфона. Если ситуация выходит из-под контроля, нужно обратиться к врачу.

Врач одной из государственных клиник в Лондоне по имени Сэм назвал признаки алкоголизма.

«Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести, не выпивая, несколько дней. Если вы понимаете, что не можете отказаться от алкоголя на один или два дня — это практически стопроцентно является признаком серьезной зависимости», — рассказал он.

Тем, кто ощутил необходимость полного отказа от спиртного, врач посоветовал пройти полный детокс организма, а также психологическую реабилитацию.