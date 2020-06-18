Концентрация бензола на МКС могла вырасти из-за очистителя на модуле США

Вашингтон, 18 июня. Очиститель воздуха в американском модуле мог стать одной из причин повышения концентрации токсичного бензола на Международной космической станции. К такому выводу пришли специалисты из NASA.

Для того, чтобы снизить уровень бензола в атмосфере станции были установлены угольные фильтры в американском модуле Unity. Их экипаж взял из надувного модуля BEAM. Предполагается, что астронавты заменят фильтрами очиститель воздуха от микропримесей CHIPS. Дело в том, что угольная часть данного устройства могла поглотить часть бензола и других вредных элементов, однако теперь опасные примеси могут вновь попасть в воздух.

«Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол и другие химические соединения потенциально могут теперь вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению уровня бензола», — приводит слова NASA РИА Новости.

Напомним, о повышении концентрации ядовитого вещества в воздухе МКС стало известно в конце мая. Как отмечала пресс-служба Роскосмоса, ситуация не опасна для экипажа. Бензол токсичен и канцерогенен, он входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.