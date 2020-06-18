Вильфанд предупредил о холодных аномалиях

Москва, 18 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о грядущих холодных аномалиях на Урале и в некоторых районах Сибири.

По словам Вильфанда, которые приводит РИА Новости, дневная температура в Европейской части России в ближайшее время снизится примерно на 10 градусов по сравнению с показателями текущей недели. Сильное похолодание, отметил ученый, ожидает жителей Урала и ряда регионов Сибири.

«Сейчас происходит ситуация, когда антициклон, который определяет жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, уже в субботу она сместится на запад», — рассказал он.

Синоптик отметил, что смещение антициклона приведет к тому, что в Центральную Россию начнет поступать холодный воздух, после чего дневная температура воздуха понизится до +18…+20 градусов, а в ночное время похолодает до +10. По словам Вильфанда, это является нормой для второй декады июля.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской областях, на Урале. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов, еле-еле приближаясь к 20-градусной отметке, а ночные температуры составят восемь-девять градусов», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

По данным ведомства, похолодание придет в Москву уже в пятницу, 19 июня, после очень жаркого четверга. К выходным температура снова немного повысится, ожидаются кратковременные дожди с грозами.