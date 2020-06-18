Арбенина пожалела Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Москва, 18 июня. Певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Instagram-аккаунте прокомментировала резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате аварии скончался водитель фургона Сергей Захаров. Исполнительница пожалела как предполагаемого виновника ДТП, так и его жертву. Она отметила, что в данной истории «ужасно все и ужасны все».

«Тот случай, когда сказать — равно присоединиться к хору танцующему на костях, а промолчать уже малодушие», — пояснила Арбенина.

Она также призвала людей перестать «порицать, мусолить и морализировать», поскольку в данной ситуации все одинокого «мерзко».

«В этой истории ужасно все и ужасны все. Михаил Ефремов, убивший в первую очередь свой мозг и, как следствие, человека. Семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого еще не остыло в земле, позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери <…> Те кто видел что происходит с Мишей и ничего не делал. Те кто с ним пил», — завила певица.

Исполнительница пояснила, что она «камня не бросит» в Ефремова, однако нисколько не оправдывает его пьянство. Он посчитала, что необходимо пожалеть как артиста, так и «ополоумевших» родственников погибшего мужчины. При этом Арбенина призвала всех «быть людьми», не забывая свои грехи.

Напомним, Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате ДТП скончался водитель грузовика, инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В отношении актера возбуждено уголовное дело.

Накануне состоялся допрос артиста. Правоохранители беседовали с подозреваемым в течение 6 часов. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.