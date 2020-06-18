Генпрокуратура РФ составила список самых коррупционных регионов страны

Москва, 18 июня. Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны, они перечислены в докладе главы ведомства Игоря Краснова.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Краснова, уровень коррупционной преступности в России по итогам 2019 года составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения. Годом ранее этот показатель составлял 20,8 преступления и в целом на протяжении нескольких лет «остается стабильным».

В топ-10 регионов с высоким уровнем коррупции вошли Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Уровень преступности в этих субъектах варьируется от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения.

Наименее коррумпированные регионы, по данным Генпрокуратуры — Алтайский край, Петербург, Севастополь, Московская область, Хакасия, Ямало-Ненецкий АО и ряд других. Здесь ключевой показатель варьируется от 6,41 до 9,94 правонарушения.

«Наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы, как освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — говорится в документе.

По словам Краснова, уровень коррупции в РФ растет второй год подряд, почти в два раза увеличились «откаты» в сфере закупок, на 11% выросло количество взяток. При этом в минувшем году начали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, общая сумма составила более 20 миллиардов рублей.