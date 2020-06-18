Китайские ученые назвали три главных симптома COVID-19 у детей

Москва, 18 июня. Основными симптомами наличия коронавирусной инфекции у детей являются лихорадка, диарея и рвота. Соответствующие данные показало исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае. Результаты были опубликованы в профильном журнале PLoS Medicine.

Отмечается, что лихорадка проявлялась у 76% детей, больных COVID-19. У взрослых же данный недуг был выявлен лишь в 44% процентах случаев. Кроме того, из исследования следует, что проблемы с легкими у детей появляются значительно позже.

62% детей имели сильный кашель, а 12 процентов – диарею и рвоту. При этом на сегодняшний день известно, что по статистике взрослые заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, чем дети. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ученые пришли к выводу, что препарат дексаметазон позволяет добиться «значительного прорыва» в лечении пациентов с пневмонией COVID-19. Исследования показали, что лечение пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ и принимающих данный препарат, стало реже на треть заканчиваться летальным исходом.

Как позже пояснил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, не стоит преувеличивать значимость данного лекарства. Он отметил, что ученым удалось клинически показать эффективность дексаметазона и его роль лишь в небольшом снижении процента смертности при тяжелых формах коронавируса.