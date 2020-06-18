IT-эксперт Николаев рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Москва, 18 июня. IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев рассказал, чего нельзя разрешать приложениями при установке их на смартфон.

По словам эксперта, которые приводит агентство «Прайм», не всем приложениям можно разрешать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Опасность состоит в том, что разработчики могут использовать собранную информацию для рекламы, а мошенники могут получить доступ к персональным данным.

«В мире Big Data компании готовы купить любую информацию, которая позволит заработать. К примеру, многие банки при помощи своих приложений или приобретенных у третьих лиц данных выбирают места для банкоматов. Существуют и компании, которые будут использовать информацию в мошеннических целях», — рассказал Николаев.

При установке новой программы на смартфон, особенно если ее разработчик неизвестен, нужно внимательно следить за разрешениями.

«Следует обращать внимание на разрешения, касающиеся СМС. С их помощью злоумышленники смогут читать сообщения от банков с кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций», — предупредил эксперт.

Николаев отметил, что доступ к камере позволит делать снимки в любое время, а к микрофону — записывать все, что происходит рядом со смартфоном. Доступ к памяти даст возможность просмотреть все файлы на гаджете.

Эксперт подчеркнул, что специализированные каталоги приложений от App Store или Google Play во многом избавляют пользователей от подобных проблем, особую бдительность нужно сохранять при установке программ из неизвестных источников.