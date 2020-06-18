Расчет больничных и пособий в РФ изменится с 19 июля

Москва, 18 июня. С 19 июня в России начинают действовать новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, а также по беременности и родам.

Поправки, внесенные в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», начинают действовать с пятницы.

Согласно действующему законодательству, размер больничного не мог составлять менее одного федерального МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Пособие исчисляется из среднего заработка за два предыдущих календарных года. Однако существует максимальный размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности — почти 70 тыс. рублей за месяц.

Пособие в размере 12 тысяч 130 рублей получали те, кто не имел заработка либо его размер в эти два года не превышал МРОТ.

По новым правилам при расчете среднего заработка нужно будет использовать МРОТ с учетом районных коэффициентов. При этом они применяются не к региональному, а к федеральному МРОТ.

Повысилась сумма пособия по уходу за ребенком. Ранее ежемесячный платеж за первого ребенка составлял 1 500 рублей, за второго — 3 000 рублей. Теперь такая минимальная сумма составляет 6 752 рублей.

В целом же россияне, которые имеют стаж восемь и более лет, получают пособие в размере 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60%.

Отметим, социальные гарантии для россиян предлагается прописать в конституции. Поправки, вынесенные на общероссийское голосование, коснутся в том числе зарплат, пенсий и пособий, уточняет телеканал «360». В документе закрепятся сохранение МРОТ не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, увеличение социальных пособий и выплат.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что на участках будут соблюдены все необходимые меры безопасности с целью исключить любые риски для здоровья россиян.