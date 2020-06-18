Клинцевич оценил видео с Киркоровым в роли десантника

Москва, 18 июня. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал видео про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.

Клинцевич, участвовавший в войне в Афганистане в рядах ВДВ, высказал предположение, что Киркоров пытался эпатировать публику, не осознавая значение символов десантных войск.

«Тельняшка и берет — это сакральные символы. Он, видимо, этого не понимает. Решили, что раз кокарды нет, то все можно. Но десантный берет — это священный знак для любого бойца», — цитирует сенатора «360».

Лидер Союза ветеранов Афганистана напомнил, что в обществе есть неписанные законы, которым Киркоров бросил очевидный вызов. Клинцевич поддержал позицию бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, который посоветовал певцу извиниться и удалить оскорбительное для десантников видео из социальных сетей.

«Он играет с огнем. При этом никто не унижал его как профессионала, все уважали его как артиста, не оскорбляли честь и достоинство. Считали его талант достоянием России. Нужно учитывать настроения общества и не переходить грань», — заключил сенатор.

Ранее в видеоролике для юмористического шоу король российской поп-сцены предстал в образе десантника, надев тельняшку и голубой берет. По сценарию, он изображал артиста, которому доверили сыграть роль бывшего военнослужащего ВДВ. Ролик содержит многочисленные намеки на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию служивого. Сам Киркоров заявил, что у оскорбленных десантников нет чувства юмора.